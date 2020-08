La bevanda che concilia il sonno durante le notti calde è di uso quotidiano e siamo soliti berla a colazione o a merenda.

In questo articolo parleremo di una bevanda conciliante il sonno durante i periodi di calura come può essere solo la stagione estiva. Nada Malanima era solita cantare: “Ma che freddo fa”. Tuttavia, è innegabile che in queste ultime settimane ci sia stato un aumento rilevante della temperatura.

Il tipico caldo insopportabile che tiene svegli nel cuore della notte. Il caldo esagerato che ci rende insonni e che ci fa iniziare la giornata nel peggiore dei modi. Con la bevanda di cui parleremo a breve, potremo fare sogni d’oro anche durante l’estate.

Calura estiva: la bevanda che favorisce il sonno

Durante l’estate, prima di andare a dormire, si è soliti rinfrescarsi con una doccia. In realtà tale metodo risulta spesso inutile se non dannoso, in quanto porta alla vasocostrizione nel momento in cui terminiamo, con tanto di aumento della frequenza cardiaca e, di conseguenza, della sudorazione.

Neanche le finestre tenute aperte di notte sono l’ideale per la nostra salute, figuriamoci poi i ventilatori! Tutto ciò fa male in quanto di notte sudiamo e con l’aria il sudore sul corpo si asciuga. Cosa bisogna fare allora? Sembra che la maggior parte delle nostre consuetudini non vadano bene. Tuttavia, non tutti sanno che il rimedio efficace per dormire nel migliore dei modi d’estate è bere latte!

Le proprietà benefiche del latte

Il latte caldo contiene triptofano e produce due ormoni che conciliano il sonno: la melatonina e la serotonina. Anche il latte vegano può andar bene. Consigliabile, in particolare, il latte di mandorle, in quanto alimenta la secrezione di composti che aiutano a dormire, tra cui, appunto, la melatonina.