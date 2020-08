L'Oms ha consigliat ai cittadini di rimandre i controlli non essenziali dal dentista, ritenuti potenziale occasione di contagio da coronavirus.

Tra le precauzioni che l’Oms consiglia ai cittadini di prendere per limitare la diffusione del coronavirus c’è quella di rimandare i controlli non urgenti dal dentista. Questo perché le procedure odontoiatriche determinano la produzione di aerosol, vale a dire di particelle di dimensione inferiore ai 5 micron che possono rimanere sospese nell’aria e causare infezioni se vengono inalate.

Coronavirus, Oms: “Rimandate controlli dal dentista”

Posto che la prevenzione di problemi dentali e la cura dei denti siano una priorità assoluta, l’Organizzazione ha consigliato di ritardare a quando i tassi di trasmissione del virus si abbasseranno l’assistenza orale non essenziale. Vale a dire controlli periodici, pulizie dentali e cure preventive ma anche i trattamenti dentali estetici.

L’Agenzia delle Nazioni Unite ha inoltre auspicato che i pazienti vengano sottoposti a screening a distanza prima degli appuntamenti.

La ragione della pubblicazione delle raccomandazioni risiede nel fatto che le procedure mediche e in particolare quelle odontoiatriche comportano la produzione di aerosol. Si tratta di piccole particelle che possono rimanere sospese nell’aria, essere trasportate a distanza dalle correnti d’aria e provocare infezioni in caso di inalazione.

Le stesse procedure di assistenza odontoiatrica che generano aerosol portano a poi ad una rapida contaminazione delle superfici e quindi ad una potenziale diffusione dell’infezione.

Ciò vuol dire che la loro esecuzione non esclude il rischio di trasmissione del virus. Inoltre i dentisti lavorano in prossimità del viso dei pazienti per periodi prolungati, comunicano faccia a faccia con loro e sono esposti alla saliva, al sangue e ad altri fluidi corporei. Di conseguenza il rischio di contagiarli o essere da loro contagiati non è così basso.