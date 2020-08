Coronavirus, il successo di un farmaco composto da anticorpi

Il farmaco composto da anticorpi per il coronavirus sta ottenendo un grande successo.

Zee Rothstein, direttore del Centro medico dell’ospedale Hadassah di Gerusalemme, che ha collaborato con l’azienda biofarmaceutica Kamada, ha confermato il successo di un farmaco composto da anticorpi per il coronavirus. La sperimentazione clinica del farmaco composto da anticorpi è stata davvero ricca di risultati positivi.

Ora il direttore sta procedendo nei trial clinici. “Tutti i pazienti che hanno ricevuto il rimedio sono stati dimessi dall’ospedale e ora sono nelle loro case” ha spiegato.

Farmaco contro il coronavirus

Il farmaco è stato somministrato a tre pazienti, ammalati di polmonite dovuta al Covid-19. Le loro condizioni non erano gravi e dopo il farmaco stanno bene, anche se devono essere ancora testati per verificare se sono negativi al virus.

Oltre a loro, sono stati coinvolti altri nove pazienti divisi in gruppi. “Forse siamo stati solo fortunati, ma comunque siamo entusiasti dei risultati ottenuti” ha spiegato Rothstein, che per il momento però preferisce restare cauto. “Per un medico, assistere a un tale miglioramento in così poco tempo è sorprendente” ha aggiunto.

L’azienda biofarmaceutica Kamada ha espresso una grande soddisfazione nei confronti dei risultati ottenuti. “Abbiamo usato il plasma convalescente come materiale grezzo, per poi sottoporlo a un trattamento farmaceutico e processarlo per farlo diventare un farmaco” ha spiegato Amir London, il Ceo della Kamada. “Col nostro prodotto si assicurano a pazienti delle quantità di anticorpi predefinite e standardizzate, che possono ridurre la carica virale di Sars-CoV-2. Si tratta di una globulina iperimmune, a volte definita come vaccino passivo, in quanto contiene anticorpi preformati” ha aggiunto, che ha spiegato che hanno voluto trattare i pazienti quando erano ancora altamente virali per trovare un rimedio antivirale.