La Società Italiana Sistema 118, ha proposto al governo di indossare le visiere come dispositivo di protezione da affiancare alle mascherine.

Le mascherine utilizzate da sole sono efficaci? Secondo la Società Italiana Sistema 118 (Sis 118), non basterebbe. Ecco che in vista di un possibile nuovo lockdown, la nota società ha chiesto al governo di adottare le visiere anti-covid e di rendere il loro utilizzo obbligatorio laddove non ci si ritrovi nella possibilità di utilizzare le mascherine.

La richiesta è contenuta in una nota del presidente nazionale della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli.

Visiere anti-covid, economiche e igieniche

“Costa pochissimo, non deve essere continuamente sostituita, come le mascherine, necessita solo di sanificazione ripetuta, copre gli occhi, che la mascherina non copre, e consente una respirazione molto più agevole”. Lo afferma il presidente Balzanelli a proposito dei vantaggi nell’utilizzare la visiera anti-covid, o anti-droplet che dir si voglia.

Le mascherine infatti, a differenza delle visiere anti-droplet, a lungo andare potrebbero scatenare un senso di soffocamento.

Ecco quindi che in questo contesto è “determinante promuovere la strategia di adozione di un kit di protezione individuale anti Covid-19 che abbia quale strumento fondamentale e irrinunciabile la visiera anti-droplet” prosegue Balzanelli nella sua nota. La visiera anti-droplet infine, a differenza della mascherina, non essendo così occlusiva, si configura in una strategia più ampia che, come afferma Balzanelli, mira a “varare misure istituzionali di prevenzione e di contrasto peraltro efficaci ma che siano più facilmente gestibili e condivisibili da parte dei cittadini che le devono consapevolmente attuare”.