Doppio trapianto di fegato a Roma, presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il donatore unico è stranieri, i destinatari sono un ragazzino e un bimbo, che hanno potuto beneficiare di una procedura davvero innovativa per la prima volta al mondo.



Combinando l’uso di una macchina di perfusione epatica, che permette di dividere il fegato in due e poterlo trapiantare in pazienti diversi, il Bambino Gesù ha fatto la storia della letteratura scientifica. È infatti la prima volta in cui questa apparecchiatura si impiega in combinazione alla tecnica dello “split liver”.

Il macchinario, spesso utilizzato nel trapianto di organi interi in pazienti adulti, consente di conservarli efficacemente rispetto alla modalità precedentemente utilizzata.

L’organo si collega alla macchina, che fa circolare una soluzione di conservazione fredda al suo interno, alla quale va poi aggiunto ossigeno o sangue ossigenato. In questo modo di evita la conservazione tramite immersione nel ghiaccio, come avvenuto finora.

Una tecnica di trapianto futuristica

Grazie a questa tecnica innovativa, l’organo può rimanere più a lungo fuori dall’organismo e si conserva meglio, con ridotti rischi di danno cellulare. Inoltre, in questo modo aumenta il numero di interventi possibili, grazie al trapianto in maggiore sicurezza. Per quanto riguarda il caso del Bambino Gesù, bisogna specificare che nei bambini si può trapiantare l’intero o parte del fegato da un donatore adulto in morte cerebrale.

Dividendo quindi l’organo in due, la parte più grande va al ricevente di età più avanzata rispetto all’altro. In uno dei due riceventi, il fegato è stato trapiantato dopo 16 ore grazie alla macchina di perfusione, normalmente il tempo massimo si aggira intorno alle 8-10 ore.