Viviana Parisi avrebbe sofferto di paranoia e crisi mistiche: cosa sono questi disturbi e cosa implicano nei pazienti.

Secondo il certificato medico trovato nel cruscotto della sua Opel Corsa e datato 17 marzo 2020, Viviana Parisi avrebbe sofferto di paranoia e crisi mistiche: cosa sono questi disturbi e di cosa si tratta in termini neuroscientifici.

Paranoia e crisi mistiche: cosa sono

La paranoia è un disturbo psichico di tipo cronico caratterizzato da un delirio lucido. Il che significa che il soggetto che ne soffre riesce a mantenere una logica di pensiero molto coerente nonostante abbia una percezione della realtà non rispondente a ciò che è. I deliri paranoici non vanno dunque ad intaccare le facoltà intellettive quanto più danno vita ad un comportamento rivendicativo, inventivo, erotomane, interpretativo, di gelosia o di contaminazione. Per esempio la maggior parte delle persone affette da questa patologie sono convinte che alcuni soggetti vogliano danneggiarle e dunque interpretano in maniera distorta qualsiasi evento.

Si tratta quindi di un disturbo del pensiero i cui pazienti credono reali determinate idee che spesso non hanno però rispondenza nella realtà. “Sono convinzioni di tipo delirante che possono riguardare sé o gli altri“, ha chiarito Giancarlo Cerveri, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda SocioSanitaria di Lodi.

Quanto invece alle crisi mistiche, esse potrebbero descrivere un delirio su base religiosa o su base mistica. Si tratta della convinzione di essere in missione per conto di Dio, cosa che ha effetti molto marcati sulla vita della persona. Come conseguenza della propria insicurezza e fragilità, alcuni pazienti trovano rassicurante aderire ad un movimento religioso, ma ciò non fa propriamente parte del delirio mistico. Capita poi che il gruppo o la setta trascinino i soggetti più fragili e li spingano a compiere atti irragionevoli come destinare interi patrimoni o separarsi dai propri familiari.