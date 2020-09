Lo annuncia uno studio dell’Ihme dell’Università di Washington: dicembre sarà un mese mortale e 30mila persone al giorno rischierebbero la vita.

Dicembre sarà un mese “mortale”. Questo almeno è quello che è stato dichiarato dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (abbreviato Ihme) della School of Medicine dell’Università di Washington. Stando allo studio fatto, L’Ihme ha annunciato che ci saranno nel mondo oltre 30mila decessi per Coronavirus.

Un report quindi tutt’altro che rassicurante che ci dice molto sia sulla situazione dei contagi che dei decessi. Dallo studio però risalta anche un aspetto fondamentale. Se si seguono tutte le procedure igieniche e sanitarie adeguate, si potranno salvare da qui al primo gennaio almeno 770mila persone.



Coronavirus Ihme: in inverno aumento dei decessi

Nel prossimo periodo potremo aspettarci un’impennata dei decessi in tutto il mondo. Da qui al primo gennaio i decessi potrebbero ammontare a circa 2,8 milioni vale a dire 1,9 milioni in più. A questo proposito Christopher Murray direttore dell’Ihme ha annunciato: “Siamo di fronte alla prospettiva di un dicembre mortale, soprattutto in Europa, Asia centrale e Stati Uniti. Ma la scienza è chiara e le prove inconfutabili: indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e limitare gli assembramenti i sociali sono fondamentali per aiutare a prevenire la trasmissione del virus”.

L’Istituto ha inoltre ipotizzato tre scenari: uno molto probabile che presuppone che nel mondo ci possano essere 2,8 milioni di morti, uno “migliore” con due milioni di morti se si userà la mascherina se si seguiranno tutti i protocolli con conseguente uso della mascherina e distanziamento e infine l’ipotesi peggiore con 4 milione di morti in tutto il mondo se le misure dovessero gradualmente allentarsi.