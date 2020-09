L'Oms assicura che il vaccino non potrà essere diffuso prima della metà del 2021 per certificare al meglio la sua efficacia.

Covid, Oms: “Vaccino non prima di metà 2021”

Nel mondo si continua a lavorare incessamente per creare un vaccino anticovid, ma l’Oms fa sapere che la sua diffusione non potrà avvenire prima della metà del 2021.

Duarante un briefing a Ginevra, la portavoce dell’organizzazione mondiale Margaret Harris ha così dichiarato: “Non ci aspettiamo di vedere una vaccinazione diffusa fino alla metà del prossimo anno. Vogliamo che il vaccino garantisca il massimo dell’efficacia e della sicurezza“.





Candidati promettenti

Sulla fase di sperimentazione in essere, la Harris si mostra ottimista: “Sei dei nove candidati vaccini sono in fasi avanzate di sperimentazione, alcuni in fase 3 degli studi clinici“.

“Questa fase 3 richiede più tempo perché dobbiamo vedere quanto il vaccino sia veramente protettivo e quanto sia sicuro”, ha precisato in seguito, relativamente al tema degli studi in corso nel mondo.

Via al vaccino Sanofi/GSK

Intanto nella giornata di venerdì 4 settembre Sanofi e Gsk hanno avviato la sperimentazione del loro vaccino. Nel processo realizzativo sono stati coinvolti ben 440 adulti sani negli Usa.

Secondo quanto affermano le due case farmaceutiche, l’obiettivo prefissato è quello di produrre circa un miliardo di dosi sicure nell’anno venturo. In Europa lo stabilimento Anagni lavorerà in prima fila per produrre in tempi record il vaccino.

Sono previsti i primi risultati entro dicembre 2020. Nel caso fosseroi ritenuti promettenti, si partirà con la fase 3 della sperimentazione.