Approvato il Daily Tampon, il test salivare rapido italiano in grado di diagnosticare il Covid in pochi minuti.

I contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e con il rientro a scuola (tra le mille difficoltà evidenziate dai presidi) si prevede un ulteriore aumento dei casi. I metodi di diagnosi, come il classico tampone, non hanno tempi abbastanza veloci per ottenere risultati tempestivi e con il ritorno in classe potrebbe servire un test più rapido, tutto italiano, per diagnosticare il Covid-19.

Covid, test salivare rapido italiano

Il test offre un risultato in soli 3 minuti, svelando se una persona è positiva o meno al Coronavirus. Il nome è Daily Tampon e basta solo un piccolo prelievo di saliva. Il test è stato realizzato da un’azienda brianzola di Merate (Lecco) in collaborazione con l’Università del Sannio. Il Ministero della Salute lo ha approvato, ora può partire la produzione. Questo test potrebbe essere estremamente utile, soprattutto in vista di questo tanto temuto rientro a scuola.





Gli esperti hanno posto molta speranza e attenzione su questi test, che potrebbero diventare un grande aiuto nei settori più delicati, come la scuola. A spiegarlo è stata Eleonora Lalle, dirigente biologo del laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, al Corriere.

Il tampone salivare rapido potrebbe essere la modalità di raccolta più facile e meno invasiva, ma altrettanto sicura. Un passo davvero molto importante per riuscire ad ottenere risultati immediati, utili anche al tracciamento tempestivo dei contatti di un eventuale positivo.