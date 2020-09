Dopo la "reazione avversa" in Gran Bretagna, AstraZeneca ha fatto sapere di aver ricevuto l'autorizzazione a proseguire la sperimentazione.

AstraZeneca riprende test sul vaccino anti-Covid. Nel Regno Unito una commissione indipendente di esperti ha autorizzato la ripresa della sperimentazione. Solo pochi giorni prima c’era stata un sospensione perché uno dei 50 mila volontari aveva sviluppato un’infiammazione spinale.

AstraZeneca riprende test sul vaccino

Il comitato tecnico indipendente ha accertato che l’infiammazione sviluppata nel volontario non è collegata al vaccino. Per questo motivo, la sperimentazione può ripartire.

Lo ha annunciato la stessa AstraZeneca, che aveva dovuto interrompere i test clinici sul vaccino contro il coronavirus dopo che un volontario si era sentito male.

Ora tutti gli enti regolatori britannici hanno dato l’autorizzazione a riprendere la sperimentazione.





Si tratta del vaccino elaborato dall’Università di Oxford, insieme alla multinazionale AstraZeneca e al centro di ricerca di Pomezia, Irbm. L’Italia, insieme ad altri paesi europei, ha investito molte risorse sul vaccino in studio in Gran Bretagna.

Pascal Soriot, amministratore delegato del colosso farmaceutico AstraZeneca, ha fatto sapere che il vaccino potrebbe essere messo sul mercato “a fine anno o all’inizio del 2021”. Soriot non ha mai avuto dubbi e si è sempre mostrato ottimista, convinto che il progetto sarebbe restato “in corsa per avere entro quest’anno una data” sulla richiesta di approvazione delle autorità sanitarie. Gli stessi infettivologi nei giorni scorsi hanno rassicurato: “Uno stop può capitare, non deve minare la fiducia”.

Intanto anche l’India ha sospeso i trial e il Brasile ratifica il contratto con il AstraZeneca.