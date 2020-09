Sono stati analizzati i dati di oltre 1.400 soggetti contagiati dal Covid-19 recatisi al pronto soccorso tra marzo e maggio 2020.

Secondo lo studio da parte di un team di ricerca dell’università della Pennsylvania, un paziente dimesso su dieci contagiato da covid torna in ospedale, entro una settimana dalla visita al pronto soccorso. Questa statistica è molto importante, in quanto testimonia un numero doppio rispetto alla percentuale di pazienti dimessi dal pronto soccorso e in seguito ricoverati in ospedale pochi giorni dopo per altre condizioni di salute.

È bene precisare come tutto ciò non dipenda da una decisione sbagliata da parte del personale medico, bensì dal fatto che l’evoluzione del Covid-19 sia imprevedibile. Esso può anche aggrapparsi velocemente ai soggetti dimessi da un nosocomio, per seguire una terapia domiciliare.

Gli studiosi in questione hanno analizzato i dati di più di 1.400 pazienti ricoverati in un centro di emergenza nell’area di Philadelphia tra l’1 marzo e il 28 maggio dell’anno corrente.





Sottoposti a tampone-rinofaringeo

Il personale sanitario ha effettuato a tutti i pazienti coinvolti un tampone-rinofaringeo.

Questi sono risultati positivi al Covid-19, tuttavia, le loro condizioni iniziali sono state definite tali da poter essere curati tramite terapia domiciliare, senza essere quindi ricoverati in ospedale. Il 4,7% dei pazienti, secondo i dati emersi, è tornato in ospedale, venendo ricoverato a soli tre giorni dalla visita al pronto soccorso. Un altro 3,9% è stato, invece, ricoverato dopo una settimana dalla prima visita.