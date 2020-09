"Il Covid-19 non si trasmette tramite l'allattamento", questo è il risultato di uno studio condotto dalla Città della Salute di Torino.

Il Covid-19 non viene trasmesso con l’allattamento. È questo il risultato di uno studio condotto dalla Città della Salute di Torino su un gran numero di madri positive al virus che hanno allattato i loro neonati in Europa.

Lo studio sull’allattamento con il Covid-19

Il reparto di neonatologia universitaria dell’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino, diretto da Enrico Bertino, e il laboratorio universitario di virologia molecolare del dipartimento di scienze cliniche e biologiche, diretto da David Lembo, hanno analizzato i campioni di latte di 14 mamme risultate positive al Covid-19 dopo il parto e che hanno sottoposto i loro neonati ad allattamento durante il primo mese di vita. Soltanto in un caso il bambino è stato contagiato.

I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Frontiers in Pediatrics, hanno dimostrato che i bambini non contraggono il virus se vengono allattati al seno da donne positive che seguono le normali precauzioni per evitare il contagio, ovvero l’utilizzo della mascherina per la mamma, il lavaggio periodico delle mani e la pulizia costante delle superfici e degli oggetti utilizzati. Il virus, dunque, non viene trasmesso attraverso il latte materno.

I risultati rassicurano le mamme

“Questi risultati sono rassicuranti per le mamme e per gli operatori sanitari che si occupano della salute della madre e del bambino – spiega Enrico Bertino – La ricerca supporta anche le recenti raccomandazioni dell’OMS che, nonostante le limitate informazioni finora disponibili, in considerazione di tutti i benefici, anche immunologici, dell’allattamento materno, lo ha recentemente raccomandato anche per le mamme positive“.

“Da diversi anni – aggiunge David Lembo – stiamo studiando le proprietà antivirali del latte materno ed abbiamo identificato nuovi componenti attivi che potrebbero proteggere il lattante dalle infezioni virali.

Anche per questo motivo, salvo poche eccezioni, l’allattamento al seno è una risorsa importante per la salute del neonato“.