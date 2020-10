Viaggiare in tutta sicurezza sui mezzi pubblici si può secondo la scienza. Basta stare seduti in silenzio.

Viaggiare sulla metropolitana in tutta sicurezza ai tempi del Coronavirus è possibile. Lo ha dichiarato il dottor David Vlahov, epidemiologo all’Università di Yale. Vlahov sostiene che evitare di parlare sui mezzi pubblici sarebbe “una strategia prudente e ragionevole da adottare”. Stando a quanto riporta il New York Daily, la Metropolitan Transportation Authority sarebbe incline ad appendere sulla metro i cartelli con scritto “vietato parlare”, ciononostante il portavoce di Mta ha dichiarato al New York Daily che lo strumento di protezione più efficace è ancora quello di indossare la mascherina.

Coronavirus, in metro tenere la bocca chiusa

Stando a quanto sostiene Vlahov quando si parla ad alta voce, germi e batteri rimangono nell’aria per circa quindici minuti.

La Metropolitan Transport Authority a questo proposito si era detta disposta ad inserire nelle metro il cartello “vietato parlare”. Tuttavia il portavoce di Mta Ken Loach ha fatto sapere sul New York Daily che la misura più sicura per contenere i contagi è ancora l’uso della mascherina.