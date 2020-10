La famiglia è uno dei luoghi di trasmissione del Covid-19 più comuni: proteggersi è importante.

Molti focolai di Covid-19 hanno origine in famiglia, sia tra persone dello stesso nucleo familiare che tra soggetti non conviventi. Il nuovo dpcm limita la possibilità di invitare nella propria abitazione più di 6 persone estranee al nucleo familiare, ma anche in questi casi si può ridurre al minimo il rischio di contagio.

È importante seguire delle specifiche linee guida.

I consigli per la famiglia

Nelle case è difficile rispettare il distanziamento sociale, per cui è importante che il numero di persone presenti contemporaneamene nella stessa stanza sia ridotto. Meglio stare lontani, in particolare, dai soggetti più fragili, come gli anziani o le persone con patologie pregresse. Nei momenti in cui è possibile si dovrebbe inoltre tenere la mascherina. È importante anche lavarsi spesso le mani. L’abitazione, infine, dovrebbe essere sempre arieggiata e igienizzata, soprattutto nelle stanze in cui i contatti con mobili e oggetti sono frequenti, come nel caso del bagno.

Un altro suggerimento importante è quello di fare in modo che il virus resti all’esterno della casa. All’entrata, dunque, è utile disporre gel igienizzanti ed asciugamani monouso. I membri della famiglia e gli ospiti, inoltre, dovrebbero togliersi le scarpe prima varcare la soglia dell’abitazione.

Cosa fare in caso di contagio?

Nel caso in cui soltanto un membro della famiglia risulti positivo al tampone, gli altri dovranno limitare al minimo i contatti con quest’ultimo.

Egli, dunque, dovrà rimanere nella sua stanza, che dovrà essere arieggiata frequentemente, o limitare al massimo i movimenti, indossando mascherina e guanti. Se possibile, meglio utilizzare un bagno personale. Anche altri oggetti come le posate dovranno essere ad uso esclusivo.