Maschera per capelli alla cheratina: tutti i benefici

Come si usa e quali sono i benefici della maschera alla cheratina per capelli.

Come passare da capelli fragili, danneggiati o eccessivamente trattati a una chioma sana e nutrita? La soluzione è la maschera per capelli alla cheratina. Scopriamo come si usa e quali sono i suoi reali benefici. I prodotti contenenti cheratina sono di grande tendenza negli ultimi tempi e in commercio sono presenti in ogni forma e tipo, ognuno indicato per un tipo di capello e necessità differente. Dagli shampoo, passando per i sieri, dalle fiale, fino alle più nutrienti maschere per capelli.

Che cos’è la cheratina?

Facciamo chiarezza: la cheratina è una proteina prodotta naturalmente dal nostro organismo, presente in unghie e capelli. Il suo aumento, tramite l’applicazione di prodotti specifici ricchi di questa sostanza, aiuta a migliorare non solo la qualità ma anche l’aspetto del capello, che appare decisamente più luminoso e sano dopo solo poche applicazioni.

I benefici

Capita spesso che dopo molte tinte, pieghe o decolorazioni, i capelli appaiano spenti e sfibrati. Le maschere alla cheratina sono la soluzione migliore per ottenere capelli corposi e morbidi, proprio come appena usciti dal parrucchiere. Proprio per questo la soluzione a problemi dovuti principalmente a periodi particolarmente stressanti per i capelli, sono l’utilizzo di prodotti come la maschera per capelli alla cheratina di NANOIL.

Gli effetti d’uso del prodotto sono visibili su ogni tipo di capello, da quelli che necessitano rinforzo a quelli sani per prevenire danni e fragilità. Il prodotto NANOIL ripara e ripristina le strutture interne dei capelli, ne riduce la rottura, anche delle punte, rafforzandoli a partire dalle radici. Inoltre garantisce lucentezza, morbidezza e idratazione a lungo termine.

Due sono le componenti principali della maschera per capelli di NANOIL: la cheratina, capace di offrire risultati immediati ed efficaci e il pantenolo, che migliora i livelli d’idratazione, rivitalizza il capello e ne aumenta la resistenza.

Maschera alla cheratina: come si usa

I nostri capelli hanno bisogno di molte attenzioni e cura quotidiana. Due volte a settimana è infatti consigliabile inserire nella nostra routine l’uso di una maschera per capelli, con l’obiettivo di donare più luminosità, nutrimento e morbidezza.

La novità dell’ultima generazione di prodotti per la cura dei capelli è la cheratina. Una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo, poi ricreata in laboratorio e inserita in diversi trattamenti liscianti e nutrienti.

In genere se ne consiglia l’uso almeno una volta alla settimana, fino a un massimo di due. Dopo aver applicato una quantità di prodotto sui capelli puliti e umidi, questa dev’essere lasciata in posa per 10-20 minuti e successivamente risciacquata abbondantemente per poi procedere con l’asciugatura.

Già dai primi utilizzi è possibile notare una differenza nella qualità dei capelli: grazie agli ottimi ingredienti presenti nella maschera NANOIL, i capelli risultano subito rinforzati, restituendo loro lucentezza ed esaltandone la bellezza. In modo semplice e veloce, con il solo utilizzo di un prodotto comodamente da casa, i capelli deboli, sottili e spenti assumono un aspetto lucente, come mai prima d’ora.