Dopo Johnson & Johnson, anche Eli Lilly ha deciso di sospendere i test clinici sul vaccino anti coronavirus.

L’azienda Eli Lilly ha sospeso la sperimentazione del vaccino anti coronavirus a causa di possibili preoccupazioni sulla sicurezza. La notizia giunge dopo che anche la multinazionale americana Johnson & Johnson aveva deciso di interrompere la terza fase dei test clinici per la reazione avversa di uno dei volontari a cui era stato somministrata la dose.

Eli Lilly sospende sperimentazione vaccino

A confermare la decisione della società ci sono alcune e-mail inviate da funzionari governativi ai ricercatori e alle cliniche interessate. Anche Molly McCully, portavoce dell’azienda, ha ribadito la pausa nei test. “La sicurezza è della massima importanza per Lilly. Siamo consapevoli che, per un’abbondanza di cautela, il comitato indipendente di monitoraggio della sicurezza dei dati ACTIV-3 ha raccomandato una pausa nella sperimentazione“, ha spiegato in un’intervista ai media statunitensi.

Il vaccino sviluppato da Eli Lilly si basa sull’utilizzo di anticorpi monoclonali, un antidoto simile a quello messo a punto dalla casa farmaceutica Regeneron e somministrato al Presidente Trump quando era positivo al coronavirus e la cui approvazione sembrava imminente.

Le due aziende, poco dopo l’utilizzo sul tycoon, avevano infatti chiesto alla Food and Drug Administration, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, di approvare subito il loro trattamento.

Il test prevedeva la somministrazione a centinaia di persone ricoverate e positive all’infezione per verificarne l’eventuale effetto placebo. Tutti i volontari hanno ricevuto anche il Remdesivir, un altro farmaco sperimentale, ma non è ancora noto l’esito della sperimentazione.