Vaporoso sceglie Anafe, l’associazione nazionale produttori fumo elettronico

Portale digitale specializzato nel settore delle e-cig e store online con i migliori brand e articoli per lo svapo, Vaporoso ha scelto di entrare a far parte di Anafe, l’associazione nazionale produttori fumo elettronico afferente a Confindustria che unisce i principali operatori del settore del vaping.

Anafe interpreta le esigenze delle imprese attive nella produzione e commercio di articoli per fumo elettronico. È l’ente di riferimento in ambito nazionale e grazie alla sua presenza in Ieva (associazione attiva nella tutela del settore delle e-cig e dei liquidi da inalazione nella Comunità Europea) opera anche a livello internazionale.

La scelta di far parte di Anafe rappresenta un consolidamento dell’impegno di Vaporoso nel dialogo con i principali operatori del vaping. Ed ha come obiettivo la tutela dell’intero settore dando visibilità alle realtà attive online in osservanza della normativa.

La filosofia aziendale di Vaporoso si sposa perfettamente con il manifesto di Anafe, poiché adotta le stesse linee guida, concepite per la diffusione di una corretta informazione relativa all’utilizzo delle e-cig grazie a un approccio coscienzioso e teso alla tutela del consumatore.

L’utente ha del resto bisogno di far riferimento a prodotti sicuri e ricorrendo alle attuali regolamentazioni la loro tracciabilità è garantita sotto ogni aspetto. La normativa europea TPD ha infatti definito una direttiva per i liquidi da inalazione. La conversione in depositi fiscali da parte delle aziende titolari di portali web ha poi concorso a una maggiore oculatezza.

In una società in cui l’accesso alla Rete accompagna la quotidianità, per il settore del vaping è indispensabile una comunicazione in formato digitale condivisa con i principali operatori nazionali, capace di promuovere la sigaretta elettronica come risorsa per ridurre i danni generati dal fumo e in qualità di supporto per chi vuole liberarsi dalla dipendenza del tabacco. Una comunicazione strutturata anche per disincentivare l’utilizzo da parte di minori e non fumatori.

I negozi digitali che si distinguono per il rispetto della normativa e ricorrono a una comunicazione corretta concorrono al contrasto dei siti web illegali e transfrontalieri, che vanno a danneggiare pesantemente l’attività delle realtà di settore, compromettendo così il dialogo istituzionale promosso da Anafe.