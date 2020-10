"La sanificazione tramite un sistema vapore-aspirazione con filtro ad acqua rappresenta una pratica alternativa": i risultati di uno studio sul Covid.

A fronte della pandemia di Covid-19 molte aziende si sono dotate di sistemi di sanificazione utili a detergere in pochi attimi le proprie strutture. È il caso, soprattutto, di quelle attività in cui un gran numero di persone ogni giorni è di passaggio ed entra a contatto con le superfici, come nel caso di bar e ristoranti, alberghi e parrucchieri o estetiste.

L’efficacia di questi sistemi è stata oggetto di verifica da parte di diversi studi. L’obiettivo infatti è quello di garantire che essi eliminino ogni traccia del virus.

Lo studio sul sistema di sanificazione Gioel G400

Il sistema di sanificazione Gioel G400 è uno dei più noti. Esso è stato scelto da diverse aziende in quanto totalmente ecologico, dato che usa solo acqua, senza detergenti chimici.

L’impatto ambientale è dunque veramente basso. Proprio per questa ragione la l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE) ha voluto testare la sua efficacia.

Lo studio è stato effettuato su particelle del Coronavirus HCoV-OC43, che presenta una struttura molecolare estremamente simile a quella del HCoV-SARS-2, meglio conosciuto come Covid-19. Esse sono state situate su una superficie dura e non porsa come l’acciaio, molto presente sia a livello domestico che nelle attività commerciali, e su una superficie porosa come il cotone, che comunemente si trova sui vestiti o nei tessuti dei divani e, in generale, degli arredi.

Il risultato è che il sistema di sanificazione Gioel G400 in entrambi i casi ha reso inattica ogni traccia del virus in soli cinque secondi, anche nelle superfici in cui la carica virale era estremamente alta.

“La possibilità di pulire ed igienizzare tramite un sistema vapore-aspirazione con filtro ad acqua rappresenta una pratica igienica alternativa di basso impatto ambientale che elimina i rischi legati all’utilizzo di prodotti chimici e rende il sistema Gioel G400 estremamente valido“, questa la conclusione dello studio.