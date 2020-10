Secondo Ranieri Gierra (Oms), il prototipo del vaccino contro il covi sarà pronto entro l'anno e che ci sono accordi con grossi bacini produttivi

Due autorevoli ma diversi pareri, in due contesti diversi, sono stati espressi oggi riguardo la disponibilità di un futuro vaccino che possa portarci fuori dall’emergenza Coronavirus.

Guerra (Oms): “Prototipo vaccino contro covid entro l’anno”

Il direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della Sanità Ranieri Guerra, lascia intravedere la speranza che il traguardo di un vaccino contro il Covid-19, sia vicino, o almeno non così lontano.

Intervenuto alla trasmissione “Agorà” di Rai 3 infatti, ha affermato che , a suo avviso, per avere un’effettiva disponibilità per la maggioranza della popolazione del vaccino anti Sars-CoV-2 non occorrerà attendere il 2022 in quanto “un prototipo sarà convalidato entro la fine di quest’anno”.

“Accordi industriali con grossi bacini produttivi”

Per quanto riguarda la produzione, ” Stanno andando avanti degli accordi industriali con i grossi bacini produttivi, non soltanto localizzati in Europa, ma anche delocalizzati”.

Come ad esempio l’India ” il gigante della produzione del vaccino in tutto il mondo dove forniscono tutti quanti, sono stati contattati e hanno già avanzato una serie di proposte industriali”.

In precedenza, un certo ottimismo era anche trapelato dalle parole del Premier Giuseppe Conte che, in un’anticipazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, aveva parlato della possiblità di poter avere le prime dosi di vaccino già da dicembre.

Per Crisanti parlare di vaccino entro due mesi è irrealistico

Decisamente meno ottimistico invece il parere del virologo Andrea Crisanti , ordinario di microbiologia dell’Università di Padova su Sky TG24, secondo il quale, irrealistico parlare dell’arrivo del vaccino anti coronavirus nel giro di due mesi.