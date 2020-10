Uno studio che potrebbe cambiare tutto. Un team di ricerca dell’Università di Basilea, ha scoperto una variante del virus proveniente dalla Spagna.

Lo ha rivelato uno studio di un team di ricerca dell’Università di Basilea. Da questa estate potrebbe circolare in tutta Europa una variante del Coronavirus proveniente dalla Spagna. Lo studio è ancora in fase di completamento ma molte informazioni su questa ricerca sono state già divulgate su “medRxiv”.

La diffusione di questa variante spagnola denominata “20A.EU1”, è aumentata di molto. Il team di ricerca guidato dalla dottoressa Emma Hodcroft ha precisato tuttavia a questo proposito che ancora non è chiaro cosa possa aver portato questo questa variante a tale diffusione. “Al momento non è chiaro se questa variante si stia diffondendo a causa di un vantaggio che può avere nella trasmissione del virus”, ha dichiarato il team di ricercatori al riguardo.

