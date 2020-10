Il virologo Silvestri ha postato una ricerca "essenziale per lo sviluppo di un vaccino efficace"

Guido Silvestri, il virologo Emory University di Atlanta, ha postato su Facebook “i risultati di uno studio imponente pubblicato oggi sulla rivista ‘Science’ con casistica di oltre 30.000 soggetti, la più grande in assoluto finora”, risultati che rivelano che gli anticorpi prodotti da chi è stato contagiato dal Coronavirus, rimangono attivi per dei mesi.

Coronaviru, Silvestri: “Immunità da Sars-Cov2 persiste per mesi”

“Gli anticorpi neutralizzanti contro Sars-Cov2 persistono per mesi nella grande maggioranza delle persone che sono guarite da Covid-19“. Una buonissima notizia quella che ha pubblicato Guido Silvestri, virologo, immunologo e accademico italiano. “Si tratta di una conferma estremamente importante di risultati simili ottenuti da altri gruppi in casistiche più piccole. Soprattutto, lo studio conferma l’osservazione che re-infezioni con Sars-Cov-2 sono molto rare e supporta l’ipotesi secondo cui si stia formando una robusta immunità di gregge verso il virus nelle aree più colpite dalla prima ondata di pandemia”, specifica Silvestri invitando al “diffondere come dovuto questa importante ricerca”.

Il Coronavirus sta causando milioni di infetti e decessi in tutto il mondo. Una pandemia senza precedenti che ha messo allo stremo il sistema sanitario ed economico di molti paesi. Il Coronavirus (SARS-CoV-2) a partire da ottobre 2020, ha già provocato 1 milione di decessi.

La ricerca rivela che circa il 90% delle persone che guariscono dal Coronavirus mantengono gli anticorpi stabilmente per mesi. “Più del 90% delle persone che erano malate di Coronavirus hanno prodotto abbastanza anticorpi da neutralizzare il virus, mentendoli per mesi”, ha dichiarato Florian Krammer, il virologo che ha guidato la ricerca.

Krammer ha proseguito: “Questo è essenziale per lo sviluppo di un vaccino efficace“.

Il team ha esaminato le risposte degli anticorpi su un campione di 30.000 persone positive al Coronavirus da marzo ad ottobre.