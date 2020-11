Saturimetro professionale: come si utilizza

Il saturimetro professionale si rivela fondamentale per rilevare alcuni parametri e valori utili per il respiro e le sue funzionalità.

In tempi di Covid-19 e di emergenza sanitaria, sono diversi gli strumenti di grande importanza e molto utili nel trattare i vari sintomi. Uno di questi è il saturimetro professionale, un dispositivo di cui esistono diversi modelli e offerte disponibili sul sito di Amazon.

Saturimetro professionale

Nelle ultime settimane, complice purtroppo, l’emergenza sanitaria e la pandemia del Covid, il saturimetro professionale, il dispositivo che rileva la quantità di ossigeno sangue, sta andando a ruba e si rivela molto utile proprio per le funzioni e i parametri che visualizza. Chi ha problemi respiratori deve assolutamente procurarsi uno strumento del genere proprio per monitorare i livelli ossigeno. Tenere sotto controllo questi dati aiuta a stare più tranquilli.

Noto anche con il termine di pulsossimetro od ossimetro, il saturimetro professionale è uno strumento molto ricercato e comune nell’ambito ospedaliero e sanitario proprio per tenere sotto controllo determinati valori e parametri. Uno strumento di dimensioni molto contenute che monitora la saturazione, ovvero i livelli di ossigeno di un soggetto.

Molto facile da usare, non è invasivo, oltre all’ossigeno, permette di valutare anche la frequenza cardiaca. Molto simile a una molletta, si applica sul dito o al lobo dell’orecchio e collegato a un display. Il dito è a contatto con una sonda luminosa da una parte, mentre dall’altra con un rilevatore che mostra i valori e, quindi, il livello dell’ossigeno nel sangue.

In condizioni di normalità, la saturazione ha un valore che è compreso tra il 95% e il 100%. I valori al di sotto di questa soglia mostrano una carenza di ossigeno nel sangue. I valori più bassi del 90% portano al rischio d’ipossia nel soggetto, ossia la riduzione della concentrazione di ossigeno nel sangue.

Saturimetro professionale: funzioni

Si tratta di un apparecchio che ha una sorgente luminosa che emette due tipi di luce: rossa e infrarossa. La luce rossa è assorbita dall’emoglobina e, quindi, povera di ossigeno, mentre l’infrarossa presenta maggiori quantità di ossigeno. I fasci sono inviati tramite la pelle e assorbiti da un rilevatore da un capo all’altro di questo apparecchio.

Il saurimetro professionale è dotato di un microprocessore al suo interno che analizza i vari dati mostrando il valore all’utente direttamente sul display. Il sangue si colora di rosso scuro quando libera l’ossigeno e di un rosso maggiormente acceso, brillante quando vi è tantissimo ossigeno. Si compone poi di una sonda utile a effettuare la misurazione e, quindi, il livello di ossigeno nel sangue.

Il saturimetro professionale si può usare per monitorare i parametri di soggetti affetti da problemi respiratori, bronchiti, polmoniti, asma bronchiale, oppure altre patologie e malattie che riguardano i polmoni e la pleura. Utile anche per verificare la saturazione in quei soggetti che soffrono di apnee notturne durante il sonno.

Si può usare anche per verificare e tenere sotto controllo la funzionalità respiratoria nei soggetti che fumano. In aggiunta, il saturimetro professionale determina anche la presenza di danni e problemi alle funzionalità respiratorie in soggetti che possono essere esposti a sostanze inquinanti, sul luogo di lavoro oppure inquinamento ambientale.

Saturimetro professionale Amazon

Uno strumento, come si è visto, fondamentale, in vari ambiti. Per chi avesse bisogno di acquistare un saturimetro professionale, sappiate che sul sito di Amazon si trovano diversi modelli tutti con ottime offerte e sconti di cui approfittare immediatamente. Inoltre, cliccando sulla foto si possono vedere altri articoli del genere. Ecco una classifica con alcuni di questi articoli accompagnati da una breve descrizione e che risultano alcuni di quelli maggiormente consigliati dagli utenti di questo e-commerce.

1)Oxy 35100

Un saturimetro con display a colori e a cristalli liquidi con risoluzione 160×128. Dotato di allarme acustico e pulsazioni del tono. Registra i dati fino a 24 ore. Si può usare sia per i controlli di routine che per un monitoraggio continuo. Un prodotto di ottimo livello con sonda robusta e molto efficace. Molto leggero e con lettura del battito precisa per tenere sotto controllo qualsiasi parametro. In vendita con il 3% di sconto.

2)Afac saturimetro ossimetro

Misura in maniera precisa sia la frequenza cardiaca che il livello di ossigeno nel sangue. L’uso è sicuro e affidabile per un prodotto di ottima qualità. La misurazione avviene in maniera rapida e veloce. Per attivarlo, basta posizionare il dito, pigiare il pulsante e attendere alcuni secondi per la lettura dei parametri che viene visualizzata direttamente sullo schermo. Comprende una vasta gamma di misurazione sia dell’ossigeno che della frequenza cardiaca. Portatile e confortevole, dotato di cordino. Potete anche metterlo in tasca. Il prodotto più venduto in questa categoria.

3)Aua pulsossimetro da dito

Misura la frequenza del polso in modo rapido e veloce, la saturazione di ossigeno e l’indice di perfusione, tra i vari utilizzi di questo apparecchio. Conserva i dati per circa 8 ore. Il display OLED con 6 modalità di visualizzazione. Fornito con un cordino in modo da portarlo ovunque e monitorare così la vostra salute in qualunque momento. Dotato di segnale acustico e allarme uditivo. Basta premere il pulsante e inserire il dito, in 8 secondi potrete visualizzare i dati. Il più venduto in questo settore.

Oltre al saturimetro professionale, un altro utile strumento è sicuramente il termoscanner.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.