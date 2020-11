Il terzo tra i vaccini ideati nel Regno Unito, è stato iniettato a 30.000 volontari ed è entrato nella fase 3.

Anche il vaccino contro il Covid prodotto da Janssen, iniettato in circa 30 mila volontari, risulta essere a buon punto ed è entrato nella fase tre della sperimentazione. La Janssen è una società farmaceutica che fa capo alla multinazionale della chimica Johnson&Johnson.

Covid, pronto anche il vaccino Janssen

Il vaccino Janssen è il terzo arrivato a questo passaggio fra quelli sviluppati in Gran Bretagna, dopo il prototipo messo a punto dall’Università di Oxford assieme all’AstraZeneca con la collaborazione dell’italiana Irbm di Pomezia (primo in assoluto in Occidente a entrare nella fase 3) e quello di Novavax.

La fase 3 del vaccino, conferma il ministro britannico della Sanità Matt Hancock, inizia in data 16 novembre e coinvolgerà 7000 volontari nel Regno Unito e 23.000 in altri Paesi.

Il vaccino, ha detto a SkyNews Saul Faust, direttore del laboratorio di Southampton che coordina il progetto di ricerca, è “molto simile a quello di Oxford/AstraZeneca”.

Altri vaccini

Il primo vaccino arrivato all’ultima fase è stato annunciato dalla Pfizer. La società ha garantito un’efficacia al 90% del vaccino nelle sperimentazioni. Un annuncio che ha dato speranza a tutti quei paesi che stanno combattendo contro la seconda ondata del Covid -19.

L’Italia, se tutto procederà come previsto, dovrebbe ricevere in una prima tranche 27 milioni di dosi .

Tuttavia, nonostante gli ottimi risultati ottenuti nelle sperimentazioni di fase 3, occorrerà ancora attendere ulteriori dati per conoscere altri aspetti importanti, primo tra i quali se una persona, anche se vaccinata, possa ugualmente diffondere il virus senza accorgersene, come avviene ora per i cosiddetti asintomatici.