Le raccomandazioni dei medici con l'arrivo delle feste natalizie.

Il Natale è sempre più vicino e i medici hanno deciso di dare qualche raccomandazione su come vivere in sicurezza anche i momenti più semplici, come l’apertura dei regali. Secondo gli scienziati, è importante avere a portata di mano il disinfettante oppure i guanti.

Natale: consigli dei medici

Gli esperti australiani hanno raccomandato di non abbassare la guardia durante le feste e di continuare a rispettare tutte le norme di sicurezza per proteggersi dal virus, soprattutto per quanto riguarda i soggetti pi a rischio. I suggerimenti per un Natale in sicurezza sono molto chiari. Per esempio, si consiglia di inviare i regali ad amici e parenti già a partire dai primi di dicembre, così possono essere “messi in quarantena” prima del 25.

Ashley Woodcock, specialista in medicina respiratoria, ha raccomandato al Telegraph di aprire i biglietti regalo con i guanti, soprattutto le persone anziane. Anche i regali, secondo l’esperta, dovrebbero essere aperti con i guanti, messi sul tavolo e disinfettati, aspettando almeno mezzora per aprirli.

Lena Ciric, esperta di biologia molecolare, ha ricordato all’Indipendente che il virus prospera in condizioni fredde e asciutte, proprio come i camion per il trasporto e i depositi, nonostante secondo gli esperimenti non dovrebbe sopravvivere più di 24 ore sulle superfici dei pacchi.

La dottoressa ha specificato anche che il rischio di contrarre il Coronavirus da un biglietto o da un regalo è molto basso, ma bisogna avere estrema cautela anche in queste situazioni. Questo sarà un Natale molto diverso rispetto ai precedenti e la sicurezza deve essere sempre al primo posto.