Uno studio fa ben sperare riguardo il dubbio della durata dell'immunità per i guariti dal Covid e per l'efficacia dei futuri vaccini

Secondo uno studio riportato sul New York Times – ma che non è stato ancora pubblicato su alcuna rivista scientifica – l’immunità al Covid potrebbe durare anni, forse addirittura decenni.

Covid, l’immunità potrebbe durare molti anni

La premessa è d’obbligo e va rimarcata.

Lo studio in questione non è stato ancora pubblicato in una rivista scientifica quindi la comunità degli studiosi non ne ha ancora preso visione. Quindi uno studio che in questo momento dobbiamo considerare al pari di tanti altri – a volte contraddittori tra loro – che vengono riportati dai media di tutto il mondo quasi quotidianamente.

Tuttavia, da quanto riporta il New York Times – che ha pubblicato i risultati – si tratta del più lungo e completo studio effettuato finora sulla memoria immunitaria del Covid-19.

Secondo i dati riportati, otto mesi dopo l’infezione la grande maggioranza dei guariti dal Covid- 19 conserva cellule immunitarie sufficienti a prevenire la malattia. “Questa memoria immunitaria dovrebbe permettere alla maggior parte delle persone di evitare forme gravi della malattia per molti anni”, ha dichiarato al New York Times la virologa Shane Crotty, coautrice dello studio.

Un piccolo numero di pazienti esaminati nel corso del nuovo studio non ha sviluppato un’immunità di lunga durata dopo la guarigione – forse a causa delle differenze nelle quantità di coronavirus a cui erano esposte .

“Ma i vaccini possono superare questa variabilità individuale” ha detto al Jennifer Gommerman, immunologa dell’Università di Toronto.

Una speranza dunque, soprattutto in vista dei vaccini che sembrano essere in dirittura d’arrivo.