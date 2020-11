Vaccino Covid, AstraZeneca dichiara che il suo prototipo produce una forte risposta immunitaria negli anziani. Niente effetti collaterali gravi.

Il vaccino Covid di AstraZeneca produce una forte risposta immunitaria negli anziani. Lo dichiara uno dei primi studi pubblicati sulla rivista medica The Lancet, che riporta i risultati delle fasi uno e due della sperimentazione. In uno dei gruppi più a rischio di morte o malattia grave a causa dell’epidemia, l’antidoto è in grado di costruire l’immunità.

Il vaccino Covid di AstraZeneca

Il vaccino Covid di AstraZeneca nasce in collaborazione con l’Università di Oxford. Sono circa 560 i volontari, adulti e sani, che hanno partecipato alla fase due della sperimentazione, nella quale gli sono state inoculate due dosi dell’antidoto o un placebo.

Secondo quanto riportato nella relazione, non sono stati segnalati effetti collaterali gravi.

AstraZeneca è stata una delle prime aziende farmaceutiche ad impegnarsi per lo sviluppo di un vaccino Covid, partendo da uno dei virus che causano raffreddore comune negli scimpanzé. I ricercatori hanno trasferito il materiale genetico della proteina che il Coronavirus utilizza per legarsi alle cellule e replicarsi, inserendola nel virus ottenuto dagli scimpanzé e reso innocuo per gli esseri umani.

Così, il sistema immunitario impara ad attaccare la proteina e può anche affrontare le eventuali infezioni causate dall’epidemia.

AstraZeneca e lo stop forzato

Non si è sentito parlare del vaccino di AstraZeneca per un po’ di tempo, il motivo? Durante la sperimentazione clinica a livello globale, si è presentato un effetto collaterale: una forte infiammazione su uno dei volontari. Dopo qualche settimana, i test sono ripresi e ora si va verso l’ultima fase che, secondo il suo amministratore delegato, dovrebbe concludersi entro dicembre 2020.