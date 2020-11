Stiamo sperimentando un calo energetico? Recuperiamo subito sprint con 6 dritte

La stanchezza, sia fisica sia mentale, può riguardare ciascuno di noi e manifestarsi in vari modi: le cause e i possibili rimedi contro il calo energetico.

Se stiamo sperimentando un calo di energia, è del tutto normale sentirsi stanchi e svogliati. Niente paura: vediamo come recuperare energia con un integratore per stanchezza e sei dritte facili.

La stanchezza ci ha colti di sorpresa? Ecco perché

Molto spesso, quando ci sentiamo eccessivamente stanchi, significa che stiamo attraversando un periodo di calo energetico. Si tratta di uno squilibrio tra l’aumentata richiesta di energia da parte del nostro organismo e la riserva energetica subito fruibile. I motivi che possono causare questa condizione sono molteplici. Tralasciando condizioni patologiche specifiche, ecco perché avvertiamo stanchezza:

Sonno notturno scarso e inadeguato . Un riposo notturno irregolare o insufficiente può compromettere la giornata. È necessario stabilire una routine del sonno ed evitare di fare le ore piccole, specie se la giornata che ci aspetta è impegnativa.

. Un riposo notturno irregolare o insufficiente può compromettere la giornata. È necessario stabilire una routine del sonno ed evitare di fare le ore piccole, specie se la giornata che ci aspetta è impegnativa. Periodi impegnativi e stressanti : lavoro, esami universitari, questioni personali possono influire sul nostro equilibrio e consumare rapidamente le nostre energie.

: lavoro, esami universitari, questioni personali possono influire sul nostro equilibrio e consumare rapidamente le nostre energie. Allenamenti sportivi intensi : svolgere attività fisiche molto impegnative o prolungate può esaurire le riserve energetiche del nostro organismo, specie se siamo poco abituati al movimento.

: svolgere attività fisiche molto impegnative o prolungate può esaurire le riserve energetiche del nostro organismo, specie se siamo poco abituati al movimento. Cambi stagionali : un generale senso di spossatezza è la reazione del nostro organismo alle variazioni climatiche, alle aumentate o diminuite ore di luce, al cambio dell’ora.

: un generale senso di spossatezza è la reazione del nostro organismo alle variazioni climatiche, alle aumentate o diminuite ore di luce, al cambio dell’ora. Periodi di convalescenza : dopo una malattia, il nostro organismo ha bisogno di tempo per rimettersi in forze. Il senso di debolezza e affaticamento muscolare può accompagnarci anche per diversi giorni;

: dopo una malattia, il nostro organismo ha bisogno di tempo per rimettersi in forze. Il senso di debolezza e affaticamento muscolare può accompagnarci anche per diversi giorni; Abitudini poco regolari : uno stile di vita poco sano (abuso di fumo e alcool) e una dieta poco bilanciata possono acuire la nostra sensazione di stanchezza.

: uno stile di vita poco sano (abuso di fumo e alcool) e una dieta poco bilanciata possono acuire la nostra sensazione di stanchezza. Condizioni climatiche: così come il cambio stagionale, anche la temperatura esterna influisce sul nostro equilibrio psicofisico. Prima che il nostro organismo riesca ad adeguarsi al clima esterno (alte o basse temperature), una condizione di stanchezza generale, svogliatezza e mancanza di motivazione è del tutto normale.

Come si può manifestare la stanchezza?

La stanchezza, sia fisica sia mentale, può riguardare ciascuno di noi e manifestarsi in vari modi:

Affaticamento e ridotta forza muscolare;

Sensazione di gambe pesanti;

Diminuita capacità di recupero;

Mancanza di concentrazione e di attenzione;

Vuoti di memoria e mal di testa;

Spossatezza e svogliatezza;

Sonnolenza diurna.

Tra poco vedremo come allontanare la stanchezza e ritrovare la giusta carica con alcuni consigli.

Scopriamo sei dritte per contrastare la stanchezza

Nel nostro piccolo possiamo aggiustare il nostro stile di vita e scacciare la stanchezza con alcuni rimedi pratici:

1. Stabiliamo una routine del sonno

Cerchiamo di coricarci più o meno sempre alla stessa ora. Dormiamo almeno 7- 8 ore per notte. Prima di dormire, riduciamo fonti luminose e fonti di disturbo (smartphone, PC, Tv, tablet e altro).

2. Seguiamo una dieta completa di tutti i nutrienti

Variare la scelta degli alimenti è molto importante. Non consumiamo sempre gli stessi cibi, ma introduciamo con equilibrio tutti i nutrienti necessari alla salute dell’organismo.

3. Idratiamoci con regolarità

Beviamo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, per mantenerci idratati.

4. Facciamo attività fisica

Allontaniamo la stanchezza con un po’ di movimento, a tutto vantaggio del benessere psicofisico. Evitiamo di sottoporci ad allenamenti estenuanti: rischieremmo di affaticarci senza ottenere benefici.

5. Allentiamo lo stress

Non è facile, con tutti gli impegni che dobbiamo rispettare e le mansioni da svolgere. Tuttavia, lo stress brucia molte delle nostre energie, sia fisiche sia mentali. Riorganizziamo le nostre priorità, poniamoci obiettivi realistici. La nostra mente ringrazierà.

6. Assumiamo integratori alimentari

Talvolta la nostra dieta varia e regolare ha bisogno di una carica di energia in più. Contrastiamo la stanchezza mentale con l’aiuto di un integratore alimentare che abbia una formulazione equilibrata di vitamine, minerali e altri nutrienti, per contribuire al normale metabolismo energetico e contrastare la sensazione di stanchezza fisica e mentale che può insorgere in varie situazioni, attività e momenti della vita quotidiana.

Inoltre, possiamo contrastare stanchezza fisica e perdita di sali minerali dovuti allo sport e all’eccessiva sudorazione con un prodotto che abbia una formulazione equilibrata di sali minerali, vitamine e altri nutrienti, per favorire la normale funzione muscolare e il mantenimento dell’equilibrio elettrolitico e idrosalino.