Il virus SARS-CoV-2 è sensibile all’aumento della temperatura ambientale. Questo è quanto ha constatato l’Iss.

Il Coronavirus è sensibile all’aumento o all’abbassamento delle temperature ambientali. Lo ha constatato l’Istituto Superiore di Sanità che ha diffuso sul suo portale ufficiale uno studio che è stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and Infection. Secondo questa ricerca i cui esperimenti sono stati condotti in vitro, il virus se sottoposto ad una temperatura di circa 28 °C perderebbe la sua carica virale entro le 24 ore successive dall’emissione dei droplet nell’aria.

Con una temperatura inferiore che va dai 20 ai 25 °C è richiesto più del doppio del tempo passando da 24 ore a 3 giorni complessivi.

Questo sarebbe anche il motivo per cui durante il periodo estivo sarebbe stata evidenziata una diminuzione della curva dei contagi. “I nostri dati aiutano a spiegare il perché le condizioni ambientali estive più sfavorevoli per il virus ne abbiano rallentando la diffusione e il contagio”, ha spiegato il coordinatore della ricerca Fabio Magurano.

