Studio Molinette, pubblicati i risultati: casi prima negativi a tampone ora risultano positivi

Lo studio dell’ospedale Molinette di Torino ha stabilito che una ecografia del polmone può diagnosticare la polmonite da Covid 19 già in Pronto soccorso. La ricerca è stata appena pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Annals of Emergency Medicine.

Covid, ecografia polmone più efficace

La rapida identificazione dei pazienti positivi al Covid-19 già in Pronto soccorso potrebbe consentire di isolare velocemente i malati. In questo modo si limiterebbe la diffusione dei contagi non solo all’interno dell’ospedale, ma anche fuori dall’ospedale.

Nel corso dello studio sono stati arruolati 228 pazienti con sintomi suggestivi per Covid-19, di cui 107 diagnosticati come affetti da polmonite da Covid in seguito al riscontro di positività del tampone naso-faringeo.

L’ecografia inoltre risulta più facile da utilizzare rispetto ai tamponi e si potrebbe applicare direttamente a casa dei pazienti.

Situazione Covid in Italia

La situazione in Italia intanto sta migliorando. Cala infatti l’indice di contagio Rt. Secondo gli ultimi rilevamento, si è attestato a 1,08 a livello nazionale con dieci regioni ormai sotto il valore 1. Nella bozza del monitoraggio congiunto Iss-Ministero della Salute si può inoltre notare una sostanziale differenza con i dati di una settimana fa, quando l’Rt si trovava a 1,18; un altro dato che testimonia come ormai il picco della seconda ondata sia stato raggiunto e si possa ormai parlare di una fase discendente.

All’interno del report dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute si legge: “Nella maggior parte del territori la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 1, in miglioramento rispetto a quello della settimana precedente ma con Rt puntuale ancora )1 nel suo valore medio in diverse Regioni/Province autonome”.