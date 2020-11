La capacità del Sars-Cov-2 di propagarsi diminuisce all'aumentare della temperatura ambientale

Un team di ricercatori del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha stabilito che la capacità del Covid di infettare è sensibile all’aumento della temperatura ambientale: diminuisce col caldo e aumenta col freddo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiologi and Infection dell’European Society of Clinical Microbiology and Infectious Disease.

“I nostri dati aiutano a spiegare il perché le condizioni ambientali estive più sfavorevoli per il virus ne abbiano rallentando la diffusione e il contagio – ha spiegato il virologo Fabio Magurano, coordinatore dello studio -. Al contrario, l’abbassamento delle temperature permette al virus di resistere di più e nel contempo giustifica una maggiore capacità delle goccioline respiratorie di persistere e diffondersi nell’ambiente, favorendo la diffusione del virus e il contagio”.

Gli esperimenti effettuati hanno dimostrato che innalzando la temperatura fino a 28 gradi centigradi la carica virale subisce un decadimento drastico.

