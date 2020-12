Covid, Oms: “Nei prossimi 3-6 mesi non ci saranno abbastanza vaccini”

L'Oms sul vaccino covid: "Non ce ne sarà abbastanza nei prossimi 3-6 mesi".

Il mondo intero attende il vaccino contro il covid, uno spiraglio di speranza al termine di un anno davvero duro che ha drasticamente modificato il nostro modo di essere e di relazionarci con il prossimo. Il vaccino, o meglio i vaccini, ci sono e al momento in Italia si attende solo che l’organo europeo competente per l’approvazione, l’Ema, provveda a fare tutti i test necessari a validarne l’utilizzo.

In tutto questo discorso entra anche naturalmente l’Oms, Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha ricordato come nei prossimi 3-6 mesi non ci saranno abbastanza vaccini per poter prevenire un aumento dei contagi di coronavirus.

Covid, l’Oms sul vaccino

A lanciare questo monito, rivolto sopratutto a coloro che credono che la battaglia contro la malattia sia già finita, è stato Mike Ryan, capo delle emergenze dell’Oms.

L’esperto mira dunque a mantenere molto alta la soglia dell’attenzione, invitando tutti i paesi del mondo a rispettare il distanziamento sociale e le altre regole anti – covid necessarie.

L’Italia dal canto suo, si prepara a ricevere le proprie dosi di vaccino, nello specifico da Pfizer e Moderna, ed ha predisposto un piano di vaccinazione presentato nella giornata di ieri, 2 dicembre, in Parlamento dal ministro della Salute Roberto Speranza.

Sarà un vaccino gratuito e non obbligatorio (almeno in un primo momento) che da fine gennaio dovrebbe iniziare ad essere somministrato ai cittadini. I primi saranno medici e infermieri, poi i residenti e il personale delle Rsa e infine le persone over 80.