Natale lontano dai parenti: consigli su come affrontarlo

Come affrontare psicologicamente un Natale senza parenti? I consigli del presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Il nuovo dpcm varato dal governo, in vigore da venerdì 4 dicembre, contiene delle specifiche nette per quanto riguarda cosa si potrà fare o meno durante le feste natalizie in questo periodo di forte emergenza pandemica. A prevalere è stata la linea dura, niente visite e spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche se queste sono zone gialle.

Sarà dunque un Natale senza parenti, ma come affrontarlo da un punto di vista psicologico? A rispondere a questa domanda è stato David Lazzari, presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in una sua intervista a Fanpage.

Natale senza parenti: come affrontarlo

Il parere di Lazzari è quello di cercare di colmare questo distanziamento facendo uso della tecnologia. Videochiamate e telefonate anche in più momenti della giornata potrebbero senza dubbio alleviare il senso di vuoto e inusualità che lascerà questo Natale.

“È evidente – dice il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi – che queste situazioni generano disagio psicologico, che spesso arriva a forme significative di disturbo. Oggi c’è una pandemia psicologica accanto a quella da Covid – aggiunge – che impatta sulla vita quotidiana, sulla salute e sulla società e che ancora non ha avuto risposta dalle Istituzioni”.

L’invito di Lazzari è dunque quello di non sottovalutare l’aspetto psicologico, in quanto anch’esso è una asse della nostra salute fortemente a rischio.

Fondamentale è dunque rivolgersi a dei professionisti per evitare di lasciarsi andare e rendere ancor più complicata questa situazione di quanto già non lo sia. È fondamentale per il il presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi riuscire a tramutare questo isolamento in qualcosa di costruttivo, approfittandone magari per ritrovare se stessi e dedicarsi dei momenti che possano riguardare il proprio accrescimento personale.