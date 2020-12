Tosse e catarro, come eliminarla in una sola notte: bastano 3 semplici ingredienti naturali

Un semplice rimedio, senza farmaci, per eliminare tosse e catarro in una sola notte con 3 semplici ingredienti.

Come sbarazzarsi di tosse e catarro in una notte? Ecco un rimedio naturale adatto a grandi e piccini, che si può realizzare con 3 ingredienti che avrete sicuramente in casa.

Tosse e catarro da eliminare in una notte

La tosse e il catarro sono disturbi che rischiano di rovinare il nostro sonno e, per questo, può essere utile eliminarli in una solo notte.

Spesso usiamo farmaci che, a lungo andare, possono fare più male che bene, invece ci sono rimedi naturali che possono funzionare, possiamo usarli, a patto che chiediamo sempre al nostro medico se possono farci del bene o no.

Tre ingredienti naturali

Gli ingredienti di cui avete bisogno per realizzare un rimedio veloce a tosse e catarro sono i seguenti: miele, farina, olio vegetale. Poi dovete munirvi di 3 garze, 1 tovagliolo e un cerotto.

Mescolate la farina con olio e miele. Mettete il composto in un tovagliolo e avvolgetelo in una garza. Applicare l’impatto sul petto o sulla schiena e fissarlo con un cerotto delicato.

A questo punto potere andare a dormire e il rimedio, economico e senza farmaci, farà il suo effetto durante la notte. L’indomani vi sveglierete con i bronchi liberi dal catarro e senza più tosse.