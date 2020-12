Un farmaco, infatti, basato su piccoli Rna interferenti, determina la riduzione del 54% del colesterolo Ldl

Il colesterolo alto provoca un accumulo di grasso nelle arterie con conseguente aumento di malattie cardiache, malfunzionamento del sistema cardiovascolare, pericolo di ictus, e molti altri svantaggi, ma dal 2021 potrebbe arrivare un “super farmaco” in grado di sconfiggerlo. Ricordiamo che in Italia, ogni anno, per malattie cardiovascolari muoiono più 224.000 persone.

E di queste poco meno di 50.000 sono imputabili al mancato controllo del colesterolo.

Colesterolo, in arrivo nel 2021 super farmaco

Il problema sanitario in questo 2020 si è aggravato ancora di più in seguito anche ai mancati controlli di routine. Ma con il 2021 la situazione potrebbe volgere in meglio grazie all’arrivo di un farmaco innovativo. Questo sarebbe in grado di controllare i livelli di colesterolo troppo alti. La notizia è stata riportata al congresso della Sic, la Società italiana di cardiologia.

Il farmaco conterrebbe due nuove molecole che saranno disponibili in Italia già dal 2021. “La riduzione di livelli di colesterolo nel sangue nei pazienti ad alto rischio è un importante obiettivo di salute pubblica che in futuro potrebbe consentire di ridurre la mortalità per eventi cardiovascolari salvando 10.000 vite”, hanno spiegato Ciro Indolfi, presidente Sic, e Pasquale Perrone Filardi, presidente eletto Sic. “Il colesterolo rappresenta uno tra i più importanti fattori di rischio cardiovascolare, responsabile di 47.000 decessi l’anno con una spesa sanitaria che arriva a 16 miliardi di euro per costi diretti e indiretti. Tenere più basso il livello di colesterolo ‘cattivo’ fa ridurre i rischi di infarto e ictus e la conseguente mortalità”.