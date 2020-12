Il vaccino AstraZeneca è efficace contro la nuova variante inglese del Covid. Alcuni studi stanno per confermarlo.

A pochissimi giorni dal Vaccine Day, data che segnerà l’inizio della campagna vaccinale, la nuova variante del Covid, scoperta in Gran Bretagna, ha fatto spaventare il mondo intero. Tutti i voli sono stati bloccati, ma negli ultimi erano presenti alcune persone positive.

Ora bisogna capire se i vaccini potranno essere efficaci contro questa nuova mutazione del virus.

Vaccino AstraZeneca

La nuova variante inglese del Covid, che sembra essere particolarmente contagiosa, ha fatto tremare il mondo intero. La campagna vaccinale è pronta a partire ma il dubbio più grande è che il vaccino non riesca ad avere effetti sulla nuova mutazione del virus. Gli esperti hanno cercato di calmare le acque, spiegando che l’efficacia dei vaccini va oltre le diverse varianti del Coronavirus.

Pfizer e Moderna hanno subito fatto partire i test per confermare in modo scientifico che i loro vaccini saranno efficaci anche contro la variante inglese.

AstraZeneca ha confermato che il suo vaccino è efficace anche contro la variante del Coronavirus che è stata scoperta in Gran Bretagna. Lo ha affermato la stessa casa farmaceutica, che ha voluto precisare che sono in corso degli studi per sondare l’impatto della mutazione e per confermare l’efficacia del vaccino.

“AZD1222 contiene il materiale genetico della proteina spike e le modifiche al codice genetico osservate in questo nuovo ceppo virale non sembrano modificare la struttura della suddetta proteina” ha confermato la stessa casa farmaceutica.