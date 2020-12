Vaccino, immunità di gregge, continuazione del rispetto delle precauzioni: quando finirà la pandemia di Covid-19?

Quando finirà la pandemia di Covid? Impossibile affermare con certezza quando si potrà iniziare ad intravedere la luce in fondo al tunnel. Tuttavia ci sono dei parametri che possono aiutare a capire quando saremo di fronte ad un miglioramento della situazione.

Quando finirà la pandemia di Covid?

Posto che non è possibile fare previsioni sui mesi o sugli anni in cui potremo dire conclusa l’epidemia, gli scienziati hanno identificato delle variabili da tenere in considerazione per potersi avviare ad una decrescita dei casi positivi. Il primo elemento è senza dubbio l’arrivo del vaccino: la pandemia sta infatti proseguendo perché la stragrande maggioranza dei cittadini sono ancora suscettibili all’infezione.

Per arrivare a fermare i contagi serve dunque ridurre al minimo la popolazione passibile al contagio, cosa che si può fare soltanto vaccinandone e rendendone immune un’altissima percentuale.

Al momento i due antidoti che dovrebbero arrivare prima sul mercato sono quello sviluppato dalla Pfizer (già approvato dall’Ema) e quello di Moderna.

Molto importante è anche la prevenzione. In attesa di un vaccino, l’unico modo per impedire la circolazione del virus è avere minori occasioni possibili di contatto con altre persone, isolare i soggetti positivi e indossare i dispositivi di protezione. Continuare a rispettare le precauzioni può quindi aiutare a far decelerare la curva e portare le infezioni al minimo.

Un elemento che ci farà poi capire di star andando verso il ritorno della normalità è la diminuzione del tasso di mortalità. Un obiettivo che in questo caso si può raggiungere vaccinando le fasce più deboli della popolazione, incrementando qualità e quantità dei test e migliorando le terapie per guarire.