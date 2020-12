Si tratta del primo caso ufficiale riscontrato dopo la somministrazione del vaccino di Moderna.

Negli Stati Uniti un medico ha riscontrato una grave reazione allergica al vaccino contro il Covid-19 diffuso dall’azienda biotecnologica Moderna: si tratta della prima volta. Il professionista sanitario ha ricevuto giovedì 24 dicembre il vaccino della casa farmaceutica che ha sede nel Massachusetts.

Si tratta di Hossein Sadrzadeh, oncologo geriatrico presso il Boston Medical Center.

Vaccino Covid-19 di Moderna

L’uomo, dopo qualche giorno, ha riscontrato una chiara reazione al vaccino: è stato necessario il ricovero in ospedale. Adesso il professionista sta bene ed è stato dimesso. Anche per il vaccino della Pfizer ci sono state delle reazioni allergiche, ma per quanto riguarda quello di Moderna si tratta del primo caso registrato. Il professore, durante un’intervista all’Abc News, ha dichiarato espressamente di essersi sottoposto a questo tipo di vaccino perché voleva testare eventuali effetti allergici.

Non si tratta in ogni caso di un’anomalia visto che ogni vaccino ha come effetti collaterali una possibile reazione allergica. In questo caso il dottore avrebbe scelto di farlo, consapevole (come tutti d’altronde) dei possibili rischi. A questo proposito, infatti, l’Ordine Nazionale dei Biologi italiani ha pubblicato un modulo sul consenso informato in merito all’assunzione di un vaccino.

In Italia

Per quanto riguarda l’Italia, invece, al momento il vaccino giunto nella Penisola è soltanto quello della casa farmaceutica Pfizer-Biontech.

Le prime dosi sono giunte nel tardo pomeriggio di venerdì 25 dicembre: prevista la somministrazione delle prime dosi già lunedì 27 dicembre a Roma.