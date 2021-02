Notizie poco confortanti, secondo l'ECDC il Covid non scomparirà, ma resterà tra noi per lungo tempo.

Non sono in arrivo buone notizie per chi, con l’arrivo dei vaccini, sperava di liberarsi del Covid.

E invece dall’ECDC, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ecco arrivare la notizia che forse più di tutte si temeva: dover convivere con il covid. Ebbene si, le nuove varianti che pian piano si stanno diffodendo a macchia d’olio in tutto il globo, rendono più complicata la situazione, tanto da far ammettere agli stessi epidemiologi, che di questo passo, nonstante la campagna vaccinale in atto a livello planetario, dovremmo fare l’abitudine al covid, il quale probabilmente diventerà un compagno di lungo corso.

Questo ciò che ha dichiarato la direttrice del centro ECDC, Andrea Ammon, tramite un video su Twitter: -“Adesso sembra più probabile che il virus resti, sembra molto ben adattato agli esseri umani, quindi dovremmo essere preparati al fatto che resterà con noi. Non sarebbe il primo virus a restare fra noi per sempre, dunque non è una caratteristica insolita per un virus”.