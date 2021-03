E' la conclusione di uno studio pubblicato dall'università di Cambridge, il quale ancora deve essere però sottoposto a revisione.

A quanto pare, i casi di infenzione asintomatica da Covid-19 sembrerebbero essere risultati 4 volte meno frequenti negli operatori sanitari che sono stati vaccinati solo con una prima dose. Dunque, basta una dose di vaccino anti-Coronavirus per ridurre il rischio che i medici si contagino mentre lavorano? É proprio questa la conclusione a cui è arrivata la ricerca fatta all’università di Cambridge, pubblicata sulla rivista Nature.

Da sottolinare, tuttavia, fin da subito che lo studio deve essere ancora sottoposto ad esame.

Una sola dose può ridurre di 4 volte la trasmissione asintomatica: lo studio Cambridge

La ricerca è stata guidata da Michael Weeks, il quale ha esaminato circa 8900 test di operatori sanitari britannici senza sintomi per vedere se fossero positivi asintomatici al Covid. Ma questi medici ed infermieri si sono sottoposti al test 12 giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pzifer.

Così facendo è venuto a galla che solo lo 0,2% aveva l’infenzione. Mentre, tra coloro non vaccinati, era dell‘0,8%. In poche parole, coloro che avevano sì l’infenzione, ma si erano sottoposti alla vaccinazione, mostravano dei livelli di carica virale più bassi rispetto a chi, invece, non aveva ancora fatto il vaccino.

Come detto all’inizio, lo studio deve essere ancora analizzato. Se i risultati saranno confermati, sarà ufficiale l’idea secondo la quale i medici ed infermieri vaccinati, ma asintomatici, diffondono di meno il contagio perchè hanno meno possibilità di contagiare i loro colleghi che magari ancora non sono riusciuti a vaccinarsi.