Come funziona e quanto è efficace il vaccino AstraZeneca, approvato dal Ministero anche per i soggetti con età superiore a 65 anni.

Dal Ministero della Salute è arrivata l’autorizzazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca anche ai soggetti over 65 (restano esclusi solo i soggetti “estremamente vulnerabili” che soffrono di particolari patologie): come funziona e qual è l’efficacia del siero?

Vaccino AstraZeneca anche agli over 65

Dopo le diffidenze iniziali, il Consiglio Superiore di Sanità ha fatto sapere che il siero è utile e che, prolungando la distanza tra la prima e la seconda dose copre nell’82% dei casi da ogni forma di infezione e per le forme più gravi si va verso il 100%. Per quanto riguarda il suo funzionamento, va specificato che si basa su un vettore virale non-replicativo. Nello specifico è un adenovirus di scimpanzé modificato per non potersi replicare.

Una volta entrato nel nostro corpo induce a produrre la proteina Spike del coronavirus e stimola lo sviluppo di anticorpi.

Rispetto agli antidoti di Pfizer e Moderna, che portano le istruzioni in un filamento singolo di Rna, il vaccino di Oxford utilizza un doppio filamento di Dna ed è quindi più robusto. Un’altra differenza sta nella conservazione: mentre quello sviluppato dalla Pfizer richiede temperature molto basse (-70 gradi), quello di AstraZeneca può essere conservato a temperature da frigorifero tra i 2 e gli 8 gradi.

La sua efficacia, come negli altri due casi, aumenta se ne vengono iniettate due dosi a distanza di almeno 10 settimane l’una dall’altra. Al momento gli studi suggeriscono che il vaccino sia efficace già dopo 3 settimane dalla prima dose ma arrivi al suo massimo solo dopo due settimane dalla seconda iniezione. Non è invece ancora noto quanto duri la protezione. Sicuramente arriva ad almeno 2 mesi dalla seconda dose, ma si pensa che possa essere anche superiore.