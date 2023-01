Salute: boom virus sinciziale in bimbi sotto i 2 anni, fra anziani prevale influenza

Salute: boom virus sinciziale in bimbi sotto i 2 anni, fra anziani prevale in...

Roma, 16 gen. (Adnkronos Salute) - Esplodono le infezioni da virus respiratorio sinciziale, nell'ultima settimana, nei bambini sotto i due anni d'età. Fra gli anziani che hanno sintomi respiratori prevale, invece, il virus dell'influenza, che in generale è in calo in tut...