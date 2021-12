Salute, Ceccardi: diamo valore a esperienza italiana in Europa

Firenze, 6 dic. (askanews) – Difendere e valorizzare in Europa l’unicità italiana in fatto di prevenzione, salute e benessere. E’ lo scopo di un convegno che si è tenuto a Pisa e che ha messo a confronto figure di primissimo piano della medicina, dell’alimentazione e dello sport. A promuovere l’iniziativa l’eurodeputata della Lega, Susanna Ceccardi.

“In quanto membro della conferenza per il Futuro dell Europa ho deciso di portare un contributo che viene da medici, nutrizionisti, sportivi, imprenditori, anche, del settore della salute, per portare un contributo vero, dal basso, dalla società civile alla Conferenza che ha una cadenza mensile a Strasburgo e Bruxelles.

Tutti questi contributi, spunti, suggerimenti, idee per l Europa e l Italia del futuro verranno poi raccolti in un documento che presenterò alla Conferenza per il Futuro dell Europa”.

Tra i pilastri del Made in Italy c’è la dieta mediterranea, da dieci anni patrimonio immateriale Unesco, un riconoscimento finora non sufficientemente sfruttato nelle sue potenzialità. Il nutrizionista Ciro Vestita: “Cosa accade nella dieta mediterranea? pesci poveri, carni povere, spaghetti, pasta, olio d oliva, tutto ciò che fa parte della cultura delle nostre nonne.

Se fai la dieta mediterranea, difficilmente ti ammali”.

Tra i relatori anche il campione di calcio e consigliere regionale Giovanni Galli: “Dietro il mondo dello sport, c è un po tutto. Si parla di salute, ma anche di aggregazione, rispetto, educazione e anche di una sana economia, perché vorrei ricordare tutti i genitori che si muovono durante i fine settimana per accompagnare i ragazzi, quella è economia pura che gira. E questa la fotografia che bisognerebbe sviluppare maggiormente e diffondere per quanto riguarda lo sport”.

Durante la serata è stata ricordata, con un lungo ed emozionante applauso, Gianna Gambaccini, medico e assessore a Pisa, scomparsa a soli 49 anni. Sul palco sono saliti il marito Biagio e la figlia Camilla.