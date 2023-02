Home > Askanews > Salute, Chiesi GRD: ci impegniamo per migliorare vita malati rari Salute, Chiesi GRD: ci impegniamo per migliorare vita malati rari

Roma, 21 feb. (askanews) – Chiesi GRD Italia scende in campo a sostegno della campagna UNIAMO per sensibilizzare cittadini, istituzioni e politica sul tema delle malattie rare. Spiega Rosanna Mangiarotti, Field & Marketing Manager Chiesi GRD Italia: “Uniamo le forze agendo per il bene dell’ambiente, della comunità, soprattutto dei pazienti con malattia rara, mettendo a disposizioni delle soluzioni farmaceutiche innovative e anche tecnologiche e dei sistemi di supporto proprio per cercare di soddisfare i bisogni della comunità affetta da malattie rare. Ne è un esempio il nostro programma di trattamento domiciliare, avviato fin dall’inizio della pandemia e che ha consentito ai pazienti affetti da malattia rara di poter continuare regolarmente le infusioni farmacologiche con il supporto di medici e infermieri dedicati, mantenendosi presso il loro domicilio senza esporsi a rischi di contagio ed evitando le trasferte spesso onerose e molto pesanti che le famiglie devono sostenere. Questo è il modo con cui Chiesi Grd si prende cura dei malati rari, cocreando soluzioni e servizi dedicati insieme a loro per mantenere fede al nostro impegno di migliorare la vita di chi è affetto da malattia rara”.

