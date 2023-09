Salute della pelle, Sparavigna : “Risultati test clinici di Definisse KP1 sono sorprendenti”

(Adnkronos Salute) – “Quello che è interessante è che i tre prodotti sono stati testati singolarmente su tre diverse popolazioni di volontari. Ogni prodotto è stato utilizzato due volte al giorno, mattina e sera, dal panel dei volontari per quel preciso prodotto e i risultati sono stati veramente sorprendenti. Già dopo un solo mese sono state riscontrate delle importanti variazioni sia nei parametri cutanei, ma anche nell’aspetto della pelle. E sappiamo che ciò che è visibile è la chiave per il successo del prodotto cosmetico”.

Così Adele Sparavigna, Medico chirurgo specialista in Dermatologia e Venereologia, a margine dell’evento di presentazione di Definisse KP1 Collagen Modulator Bio-Peptide, la nuova linea di prodotti con l’esclusivo peptide modulatore del collagene Key Peptide One KP1, commentando i risultati dei test clinici effettuati.

Un approccio rivoluzionario all’anti-ageing quello adottato da Relife, azienda di medicina estetica che promuove un approccio rivoluzionario per aiutare le persone a raggiungere un benessere psicofisico completo. Relife è parte del Gruppo Farmaceutico Menarini, fondato nel 1886 e ad oggi presente in 140 paesi nel mondo, con più di 17.000 dipendenti.

La nuova linea è composta da tre prodotti specifici per il viso – Definisse KP1 siero rigenerante, Definisse KP1 crema ridensificante e Definisse KP1 contorno occhi rivitalizzante – e ogni formulazione combina KP1 con acido ialuronico (HA) ad alto e basso peso molecolare e altri ingredienti specifici per una pelle radiosa e dall’aspetto più giovane: “Abbiamo sottoposto tutte le volontarie che hanno partecipato anche a foto cliniche e abbiamo notato una riduzione della rugosità e, soprattutto, della microrugosità. Inoltre – prosegue l’esperta – abbiamo visto un aumento dell'omogeneità del microrilievo di superficie, della luminosità e del tono cutaneo. Possiamo affermare, quindi, che i risultati riscontrati sono stati soddisfacenti e ben percepiti dalle volontarie stesse”.

La pelle parla, ma non solo. Essendo anche il nostro organo più esteso, essa è in contatto con tutto ciò che ci circonda. Ci protegge, ci delimita, respira, cambia continuamente in virtù del ciclo di rinnovamento cellulare che coinvolge ogni suo strato, e, ovviamente, invecchia. Ma la pelle è soprattutto lo specchio del nostro benessere e della nostra bellezza, tanto che sarebbe più corretto parlare di ‘bellessere’. Ecco perché è importante riuscire a mantenere un equilibrio interiore ed esteriore partendo proprio da una pelle sana: “Il crono-invecchiamento non è una malattia – spiega Sparavigna – fa parte della nostra vita e in quanto tale non dobbiamo temerlo. E’ una fase delicata della nostra vita e anche della nostra pelle, durante la quale certi equilibri si possono rompere più facilmente. Pertanto, ciò che importa è seguire questo processo andando a scovare quelle che sono le intime alterazioni che si vengono a determinare nel corso del tempo, come l’infiammazione cronica latente, responsabile della distruzione delle componenti della nostra matrice extracellulare, tra cui collagene e l'elastina, intervenendo per poterle bloccare. Ad aiutare, inoltre, anche la conduzione di un corretto stile di vita, che rientra in un concetto che definiamo invecchiamento di successo”, conclude.