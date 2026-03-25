Salute delle ossa: calcio e vitamina D alleati fondamentali

Milano, 25 mar. (askanews) – La salute delle ossa passa da un equilibrio spesso sottovalutato: quello tra calcio e vitamina D. Due alleati fondamentali in ogni fase della vita, ma ancora troppo spesso carenti nella popolazione italiana, con conseguenze che possono diventare serie nel tempo.Una carenza silenziosa, che spesso si manifesta solo quando è troppo tardi.Il commento del Dott. Orazio Falla, Endocrinologo e Responsabile dell’ambulatorio osteoporosi ASL Roma 5: “Il calcio e la vitamina D sono importantissimi per la salute delle ossa. Sia nei pazienti che non hanno problematiche cliniche come l’osteopenia o l’osteoporosi, sia per i pazienti che invece hanno problematiche cliniche. L’osso è formato soprattutto da calcio, quindi se non si assume il calcio, ovviamente l’osso non si rafforza e la vitamina D consente l’assorbimento del calcio intestinale.”La salute delle ossa non riguarda solo gli anziani: ci sono categorie più esposte e fattori di rischio da non sottovalutare.Ne abbiamo parlato con il Dott. Cesare Liberali, Medico di Medicina Generale ASST Milano Ovest:” Un cambio degli stili di vita, la popolazione che è sempre meno attiva, sempre meno sportiva in qualche modo e anche l’esposizione alla luce del sole che è minore, facilita andare incontro a dei deficit di vitamina D e anche di calcio. Non dimentichiamo, per esempio, tutte le intolleranze al latte, ai latticini, al lattosio che quindi riducono la possibilità di assumere calcio”.E proprio per supportare il benessere delle ossa, si affacciano anche nuove soluzioni: arriva Calcio IBSA, un integratore a base di calcio citrato, una forma che garantisce una buona biodisponibilità, pensata per facilitare l’assunzione quotidiana anche lontano dai pasti.Un’innovazione che punta a migliorare anche l’aderenza all’integrazione nel tempo.Le parole di Giuseppe Celiberti, CEO & General Manager IBSA Italy: “Le nostre tecnologie farmaceutiche vanno applicate a questi principi attivi, alla vitamina D e al calcio, facendo sì che i pazienti, uomini e donne che hanno bisogno di suppletare il calcio e di assumere vitamina D, lo possano fare nella forma migliore”.Tra alimentazione equilibrata, stili di vita attivi e supporto dell’innovazione, la prevenzione resta fondamentale. Perché prendersi cura delle ossa oggi significa investire nella qualità della vita di domani.