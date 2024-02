Salute donne, in forte ascesa nel mondo il settore del FemTech

Roma, 20 feb. (askanews) - "Il CTO di Amazon ha condiviso le previsioni tech per il 2024, evidenziando il FemTech come settore chiave. Il FemTech è il settore che abbraccia tutti i diversi aspetti della vita di una donna: fertilità, monitoraggio del ciclo, benessere sessuale, gravidanza e allattam...

Roma, 20 feb. (askanews) – “Il CTO di Amazon ha condiviso le previsioni tech per il 2024, evidenziando il FemTech come settore chiave. Il FemTech è il settore che abbraccia tutti i diversi aspetti della vita di una donna: fertilità, monitoraggio del ciclo, benessere sessuale, gravidanza e allattamento. Al momento questa nicchia di mercato conta oltre 1.000 startup attive in tutto il mondo, con una previsione di crescita che partirà dai 40 miliardi di dollari del 2020 fino ad arrivare ai 75 miliardi entro il 2025, con un tasso di crescita annuale pari al 13%”. È quanto spiega Talitha Dittfeld, FemTech influencer & content creator.

“Il Nord America guida il mercato con il 55% delle aziende FemTech, seguito dall’Europa con il 25%. Il FemTech è in ascesa grazie all’innovazione e maggiore attenzione alla salute femminile. E a dimostrazione di questo, in forte crescita troviamo negli Stati Uniti Maven Clinic, in Italia Ninalove.it e in Germania Chloe. Stiamo finalmente assistendo a una rivoluzione che ha il potenziale di trasformare il panorama sanitario per tutte le donne nel mondo”, conclude.