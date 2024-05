Salute e ambiente, un docufilm Yovis racconta la riforestazione

Milano, 28 mag. (askanews) – Si è tenuta a Milano la première di “RigenerAZIONE. La forza del prendersi cura”, docufilm con cui Yovis, linea di integratori alimentari contenenti probiotici e fermenti lattici dell’azienda farmaceutica Alfasigma, ha voluto raccontare i primi risultati del progetto “Foresta Yovis Rigenera” con cui, dal 2022, il brand si impegna a favore della rigenerazione forestale e sociale in un’area del Guatemala.

“Attraverso questa iniziativa – ha spiegato ad askanews Lucia Speranza, Brand manager di Yovis – noi intendiamo contribuire attivamente a un progetto di rigenerazione ambientale e sociale in Guatemala. Questo vuol dire aiutare in maniera concreta le comunità che vivono nella zona che supportiamo che è a nord del Guatemala, ovvero il Pèten. Doniamo loro degli alberi. Alberi significa per loro sostegno economico e sostegno alimentare”.

Grazie al progetto sono già stati riforestati 439.000 metri quadri, i 50mila alberi hanno compensato circa 24,7 tonnellate di CO2 e sono state supportate 401 famiglie guatemalteche. E l’idea è proprio quella di innescare un meccanismo virtuoso, mettendo in dialogo la cura della salute con quella dell’ambiente naturale.

“Yovis – ha aggiunto la Brand manager – ha pensato di fare questo progetto perché c’è un’analogia appunto, questo parallelismo tra ecosistema inteso come microbiota, il cui equilibrio è fondamentale per il benessere dell’intestino e l’intestino è il nostro secondo cervello per cui se sta bene l’intestino sta bene anche nel toto, nell’intero, noi stiamo bene, quindi un benessere generale e poi l’ecosistema inteso come ambiente”.

Durante l’evento sono stati presentati anche i risultati di una ricerca Yovis, condotta in collaborazione con EMG Different, che ha fornito una fotografia delle preoccupazioni degli italiani riguardo al benessere ambientale. Il 93% degli intervistati si dice preoccupato per l’equilibrio dell’ecosistema ambientale; il 94% dei rispondenti riconosce l’importanza di preservare l’unicità degli ecosistemi per mantenere l’equilibrio ambientale. Infine il 74% crede che piantare un albero possa avere un impatto positivo sull’ambiente in generale.

“I risultati emersi da questa ricerca – ha concluso Lucia Speranza – sono fondamentali per noi perché ci permettono di spiegare quello che è per noi un’analogia tra l’ecosistema inteso come ambiente e l’ecosistema inteso come microbiota. Questo perché è emerso che per la maggior parte delle persone intervistate un albero è un elemento prezioso per contribuire a ristabilire l’equilibrio dell’ambiente ed ecco che appunto il progetto prevede proprio la piantumazione degli alberi per sostenere queste comunità”.

Il progetto di riforestazione è realizzato da Yovis in collaborazione con zeroCO2.