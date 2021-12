Salute: Fico, 'per quella mentale sfida deve vedere tutti impegnati in prima linea' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – "La crisi pandemica ha messo drammaticamente a nudo, esasperandoli, numerosi punti deboli nel sistema di cura della salute mentale"; "sono criticità che ricadono sull’esistenza di milioni di persone, a cominciare da quella dei familiari che troppo spesso si sentono soli di fronte ad una battaglia, davvero impari, rispetto a situazioni così complesse, rese più gravi dalla pandemia", dice ancora Fico.

"Le Istituzioni non possono volgere lo sguardo e devono proseguire la loro azione consolidando le misure necessarie e non facendo mai mancare attenzione" e "anche le risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono aprire la strada per ulteriori investimenti nella riqualificazione, in ogni area del Paese, dei servizi per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei portatori di disagio psichico"

"Soprattutto, va ribadita l’esigenza di un impegno corale della comunità, anche e soprattutto sul piano culturale, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, scuola, media, associazioni, singoli cittadini che devono operare insieme al fine sradicare, negli atteggiamenti così come nel linguaggio, ogni pregiudizio o stigma, nella piena consapevolezza che non vi può essere salute senza salute mentale.

Sono convinto che il nostro Paese saprà essere all'altezza di questa sfida che ci vede tutti, nessuno escluso, impegnati in prima linea", sottolinea Fico.