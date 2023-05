Salute, Forchetta (Apaim): Immunoncologia ha cambiato radicalmente vita paziente oncologico"

Napoli, 12 mag. - (Adnkronos) - "L'immunoterapia in questi anni ha cambiato radicalmente la vita del paziente oncologico, in primis ovviamente allungando la vita, ma anche migliorando la qualità di vita del paziente in trattamento terapeutico. Secondo una ricerca su 5mila pazienti s...

Napoli, 12 mag. – (Adnkronos) – "L'immunoterapia in questi anni ha cambiato radicalmente la vita del paziente oncologico, in primis ovviamente allungando la vita, ma anche migliorando la qualità di vita del paziente in trattamento terapeutico. Secondo una ricerca su 5mila pazienti solo la metà conosce cos'è effettivamente l'immunoncologia, questa campagna ci aiuterà quindi a far capire la sua importanza". Così Monica Forchetta, presidente dell'Apaim, Associazione pazienti Italia melanoma, che oggi ha partecipato a Napoli alla presentazione della campagna informativa sull'immunoncologia "Lo so anch'io", rappresentando così il punto di vista dei pazienti.

"Le associazioni negli ultimi anni hanno avuto un ruolo fondamentale – ha aggiunto Forchetta – soprattutto nel fare da filtro tra medici e pazienti. Campagne come 'Lo so anch'io' sono importanti per avvicinare i cittadini alla conoscenza delle informazioni e per sostenere la ricerca. I cittadini rispondono in maniera positiva a questi eventi e a queste campagne, partecipano sempre con entusiasmo e sempre più numerosi".