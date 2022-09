Salute: geriatri, 'Elisabetta migliore testimone della forza degli anziani'

Milano, 9 set. (Adnkronos Salute) – "Ha accompagnato e attraversato due secoli, ha vissuto la Seconda guerra mondiale, la guerra fredda, il terrorismo dell'Ira, con tragiche e dure esperienze personali. La regina Elisabetta rappresenta la migliore testimonianza di forza e resilienza in età avanzata, cioè della capacità di adattamento e superamento delle avversità che possono duramente colpire la vita di chiunque".

Commenta così la morte di Elisabetta II d'Inghilterra Francesco Landi, presidente della Società italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), sottolineando in una nota che la vita della sovrana "è stata attraversata da crisi, difficoltà e veri e propri scandali, che ha saputo affrontare dando sempre prova di solidità e fermezza".

"Grazie al benessere e ai progressi della medicina, al miglioramento complessivo della qualità di vita – aggiunge lo specialista – sempre più spesso anziani ben oltre gli 80 anni sono presenti nel circuito della socialità, della cultura e anche della politica.

Non si tratta di gerontocrazia al potere – precisa – ma della dimostrazione che le persone anche molto anziane sono una risorsa ideale e pratica del cui valore oggi non ci si rende davvero conto".

"Nella sua longevità, con la sua storia politica e personale – conclude Landi – Elisabetta II ci fa capire pienamente come avere una vita attiva può consentire una vecchiaia, non solo in salute, ma anche di successo".